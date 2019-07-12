中共黨媒「人民日報」刊文痛批，蔡英文以出訪「友邦」為名，要過境美國，創下在美過境時間最長記錄。蔡英文團隊已掩不住嘴角的笑，全忘了搖尾乞憐是一件可悲的事。並稱，蔡英文一改過去在「邦交國」的慣例，可能到哥倫比亞大學演講。文章暗示，李登輝過去曾到美國康乃爾大學演講，直接引發1996年台海危機。

文章痛批，自李登輝以降，台灣綠營政客一貫把過境美國哪個城市和停留幾天當作「身價計算器」。2020年選舉在即，蔡英文此次出行目的明確，就是要蹭美國流量刷存在感。至於要去的加勒比海四國，GDP加起來還不到台灣的4％，倒是無足輕重。

對於蔡英文為何能獲得在美國過4晚待遇，文章表示，美國國務院前幾天剛剛批準了總值約22億美元的對台軍售，武器單價照例遠高於市場價。島內輿論指出，這波「凱子軍購」換得蔡英文多待兩晚。

文章指出，美國出於自身利益，近年來頻打「台灣牌」，妄圖「以台制華」。而民進黨自再次上台以來極力配合，「聯美抗中」。近期，蔡英文當局為了拉？低迷的選情「聯美」小動作不斷。

文章稱，民進黨當局未免太過一廂情願了。美國只把台灣當作籌碼和棋子，何曾視台灣為盟友？台當局甘當馬前卒，卻不知棋子隨時有變棄子的風險。關於這點，連美國在台協會前主席卜睿哲都稱，「如果台灣有人相信美國會百分之百、全然地支持台灣，台灣會是唯一的輸家」。

文末表示，蔡英文此行除了會在美國與隨團媒體茶敘，一改過去在「邦交國」與媒體茶敘的慣例之外，還有可能到紐約哥倫比亞大學演講。1995年，李登輝到美國康乃爾大學演講，直接引發1996年台海危機。

(中時 )