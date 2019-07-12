炎炎夏日氣溫高達30幾度，體感溫度甚至到達將近40度相當炎熱，八德分局八德派出所警員李品賢、邱御軒，實習學生張彥斌、孟繁宇獲報，於仁德公園有失智老人疑似中暑，而且不知道如何返家。
警方火速抵達現場後，巡看四周發現一名老婦人站在火熱的太陽底下，看似中暑而精神不濟，上前詢問姓名及年籍資料，老婦人可能有點失智狀況，神情有些許的慌張，甚至有點語無倫次。
在警方耐心的詢問下，老婦人只能講出自己的姓名，實習學生張彥斌及孟繁宇立即將老婦人扶上巡邏車休息，提供礦泉水補充水分，並將老婦人載往派出所查詢身分。
休息過後老婦人氣色有些許恢復，李品賢及邱御軒利用M-Police警用小電腦即時相片比對系統，查到多筆資料再比對其姓名跟照片，拿給老婦人看的時後，她看到自己的照片就說：「這不是我嗎？」，警方依照該資料的地址將該名老婦人載往住處地址，順利將老婦人安全護送抵家。
(中時 )
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