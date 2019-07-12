國民黨總統初選正進行民調作業，但先前曾傳出參選人、前鴻海董事長郭台銘不排斥與白色力量組「勝利者聯盟」，如今更有媒體報導，郭陣營由郭台銘之子郭守正出馬，與柯陣營接觸。對此，郭台銘今受訪僅稱「我真的不知道這事情」，並強調一定會將選舉走完，星期一結果出爐後，再考慮下一階段怎麼走。

對於昨向韓國瑜喊話「就算大哥拜託你」，是因選情告急？郭台銘表示，不是個人選情告急，而是憂心中華民國的未來，因此提出呼籲。他進一步說，中華民國的命運、台灣2020年2300萬同胞的命運，只有大家體認團結、要三贏，而「整個主導的發球權在韓國瑜手上，韓國瑜他要決定他的歷史定位，需要他自己好好斟酌一下」。

被問及是否會與第三勢力合作選到底？郭台銘則說，「我現在根本沒想到」，若這兩、三天密集跟大家講，說不定會有石破天驚的變化也不一定，但現在也感覺到很多選民甚至韓粉，都有很大的焦慮。

他也強調，自己一定堅持走完初選，這是一個運動家精神，這階段該跑的，過去一、兩週以來都很努力，但民調竟然有這麼大差距；不過，自己還是堅持繼續走完，是運動家精神，永遠不會放棄，會拼到星期日晚上結束民調。

郭也呼籲，所有理性、關心台灣未來的人，不管是什麼族群，中華民國未來是最重要考慮，「什麼粉不重要」，中華民國勝利、台灣的命運，需要懂經濟的人來帶領，誰最有希望帶領台灣走向未來。

媒體追問，是否不排除脫黨？郭則說，星期一會有重要的參選感言及未來方向說明書，向大家講清楚，但現在都沒考慮，所以無法想。他也重申，每天都會有新的變化，任何事情都會在星期一的感言報告書上跟大家報告。

(中時 )