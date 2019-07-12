台南11日新增1例登革熱境外移入病例，截至目前台南確診登革熱本土病例數8例、境外移入病例數22例，新增境外移入為39歲男子到越南出差，入境發燒篩檢為陽性，因個案未入社區，不需進行戶內戶外化學防治，同行男子快篩跟PCR檢驗均為陰性，採自主管理。為了喚醒全民關心防蚊，也已製作2萬把扇子，今起針對登革熱疫情熱區發送。

目前台南8起本土登革熱病例均第二型病毒，今年境外移入1、2、3、4型都有，一旦交叉感染易引起重症，隨著放晴，防疫單位12日起開始針對開山里、城隍里、東門里進行第二波戶外噴藥，配合全力孳清，降低病媒蚊密度。

第22例境外移入病例為39歲男性，居住地於永康區五王里，6月17日至7月10日至越南，7月8日陸續出現發燒、頭痛、肌肉痛、口乾舌燥、噁心及腹瀉等症狀，10日自台南機場入境因發燒篩檢登革熱NS1陽性，衛生所人員立即聯繫個案至醫院住院治療，因個案未入社區，不需進行戶內外化學防治。

登革熱防治中心呼籲，這一波感染多源於開山里周邊，加上前天從開山里查獲重大孳生源，若民眾6月22日後曾至中西區開山里及東區大同里活動民眾，只要有出現發燒請立即到快篩合約院所或衛生所就醫，並主動告知活動史；另也請醫療院所如遇發燒個案，以登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利及時防治。

登革熱防治中心主任陳怡說，目前發生疫情的5區監測1783人，均無出現發燒情形，因應疫情仍未解除，放晴之後將進行第二波戶外防治，戶內則需仰賴民眾動手孳清。鑒於前天開山里空屋查獲重大孳生源，他也特別呼籲，全台民眾若有房子在開山里、大同里卻沒人居住管理，利用周末回來清理家園。

登革熱防治中心提醒，登革熱疫情民眾加強注意隱性孳生源的清除，例如萬年青花瓶、連日大雨土壤硬化積水花台（盆）、水冷式冷氣機水塔、資源回收的瓶瓶罐罐、大型廢棄家具及洗衣機、屋簷排水槽（天溝）等，務必要孳清、孳清再孳清，才可確保居家環境中無孳生病媒蚊的疑慮，保護自己及家人的健康。

(中時 )