新北市消防局今天清晨在營區附近尋獲昨日坪林溺水失蹤男子遺體。（葉書宏翻攝）

9名遊客11日前往新北市坪林區露營區虎寮潭附近水域戲水，因溪水暴漲，4人遭溪水沖走、5人受困溪中石頭，警消成功救起8人，其中37歲黃姓男子為救姪女跳入水中，遭溪水沖走失蹤，警消12日持續搜索，上午7時許發現黃男遺體，將由檢方相驗進一步釐清死因。

據了解，黃男帶著妻小及胞兄的小孩與林男一家共9人，11日至坪林區露營區，下午3時許，因溪水暴漲，導致5人受困在溪中岩石上，另外3人則被沖走，其中一人自行上岸。

黃男為救胞兄的2名女兒，跳入水中救援，3人被沖至約500公尺外的下游處，胞兄2名女兒順利被救起，但黃男卻被溪水沖走，警消11日搜索至晚間8時30分，由於天色昏暗與家屬溝通後結束搜索。

警消12日再度展開搜索，上午7時許於虎寮潭露營區發現黃男遺體，經由家屬確認身分無誤，詳細死因待檢察官相驗進一步釐清死因。

據悉，黃男疑為某網路知名品牌服飾老闆，於2013年成立，許多大學生、高中生都喜歡該品牌，販賣各類型T-SHIRT，粉絲專頁累積逾60萬讚。

(中時 )