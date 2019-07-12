Oh y’all thought I was lyin?

Yes, there was money flying all over I-285!!! #atlanta pic.twitter.com/aAL6e8huGa — Kites & Flights... (@Caramelbelle) July 10, 2019

美國一輛運鈔車，因為司機粗心大意忘了把門關好，開到半路車門忽然自動打開，他也並未察覺導致車上的17.5萬美元(約新台幣500萬元)現金，就像仙女散花似的通通飛出來，路人開車經過看傻了眼，但心想這是發大財的好機會，馬上停車下來搶鈔票。

美國喬治亞州一處公路在本周二發生一輛運鈔車，開在半路上時突然車門開啟，於是運鈔車開始「半路散財」，車內的現金全部飛起來，路人看傻眼形容：「鈔票在空中飛。」當時影片拍攝，至少有超過15輛車停在現場，許多人在路邊撿錢，心想這是天下掉下來的錢，沒多久就被搶個精光。

不過受理此案的警方帕森斯(Robert Parsons)表示，請民眾盡快將撿到的鈔票歸還，因為若查出撿鈔的路人等同犯下竊盜罪。其中有一名男子路易斯(Randrell Lewis)表示，他一看到錢就下車狂撿2000美元(約新台幣6萬元)鈔票。但後來想想，還是決定把錢送到警局，截至目前為止已有5人來還錢，目前只歸還4400美元(約新台幣13萬元)。

(中時電子報)