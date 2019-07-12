前鴻海董事長郭台銘至今不願簽署公約，讓外界質疑保留脫黨參選空間，若脫黨參選恐造成國民黨分裂。且郭台銘日前接受專訪，也似乎為脫黨參選留伏筆，現在甚至傳出郭台銘兒子郭守正已和台北市長柯文哲幕僚見面，對此，柯P幕僚柯昱安表示，該傳聞並非事實。

國民黨初選進入最後衝刺階段，外界普遍看好高雄市長韓國瑜出線，對此，郭台銘表示，「過去沒有想過要脫黨參選，但因國民黨初選民調顯然有問題，他要等到下周一看高雄市長韓國瑜的回應，他再來回應」。有媒體認為，郭台銘的這句話似乎為脫黨參選留了伏筆。

若郭台銘真的脫黨參選，外界認為柯文哲將是郭台銘急欲拉攏的對象，郭柯配傳聞甚囂塵上。據綜合媒體報導，郭守正已和柯文哲團隊接觸，引發熱議。

對此，據《聯合報》報導，柯昱安否認該傳聞的事實性，並表示，北市府沒有就2020選戰議題與任何陣營有所接洽。

(中時電子報)