亞太甄珍近日在高雄舉行經典回顧展，重映《一簾幽夢》等經典電影的數位修復版，並在駁二特區舉辦個人文物展。港台眾多大明星特地捧場，今早包括謝賢、秦沛、呂良偉、向華強夫妻、蘇永康、姜大衛、冉肖玲等巨星閃耀。港台影人相聚，笑聲不斷。

秦沛說，當年19歲拍第一部電影《幾度夕陽紅》是和甄珍演男女朋友，「當時四哥（謝賢）在旁邊，我不好意思說，我也想學四哥問一句『你有沒有喜歡過我』？」秦祥林插話：「我幫她說，沒有。」主持人曲艾玲虧秦沛：「你當時功夫沒下夠？」秦沛指著謝賢：「所以你功夫好。」全場笑翻。

秦沛十分幽默，秦沛誇甄珍演戲用功，還在思考說什麼時，秦祥林在台下又插話：「沒有別的優點了嗎？」秦沛笑：「當年如果我留在台灣哪有你啊。」秦祥林直接出來搶麥克風：「我跟你們講，本來是三秦三林，但因為找不到另一個林，所以他那個『秦』就不見了。」頻頻搞笑。

向華強也是演員出身，記者會上他說1969年剛畢業，看了甄珍電影「好漂亮好可愛，她是我們大家的女神，我是影迷」。後來他被導演相中演出電影《行行出狀元》，他說自己見到偶像不會演了，尤其國語不好，都會被劇組人笑，一度沮喪，是甄珍安慰鼓勵他，他誇讚自己的事業開始就是因為甄珍，「沒有甄姊，我就沒有電影路了。」

陳嵐說：「我嫁到香港後，華強介紹我跟甄珍認識，我懷孕，肚子第一次疼就是在甄珍家，兒子也常帶去她家爬。」她笑說，昨天接到通知今天早上10點有記者會，早上7點要起床化妝，「要不是甄姊，我才不要呢」。章立衡最後一個發言說：「今天聽到這麼多長輩們的故事，很遺憾都來不及參與，能夠跟前輩們一起坐在這，我要謝謝我媽媽，這輩子能成為妳的兒子。」他會後也說：「我媽媽看起來很迷糊，但其實她是最聰明的，能夠把我養那麼大，應該不是個傻人。」甄珍在旁笑說「謝謝你的誇獎」。

老友相聚，故事說不完，笑聲不斷。秦祥林說：「老朋友，我們從20歲小伙子一起混，沒事打麻將，華強隨便就可以拿出刀來。」大夥笑成一團，他感謝甄珍辦了這活動，才讓他們有機會相遇，內心非常激動與感動。呂良偉說：「今天很開心，看到很多小時候偶像，演完《上海灘》之後，1983年演了甄珍的兒子，拍戲學了很多，直到今天還是親切叫她媽媽。我跟子千（章立衡）說，我們就兩兄弟了。」

(中時 )