Claire's化粧品。（食藥署提供）

Claire's化粧品。（食藥署提供）

Claire's化粧品。（食藥署提供）

Jojo Siwa化粧品。（食藥署提供）

食藥署日前宣布，5款化粧品疑似含有致癌石棉成分，並進行預防性下架。該署當時表示，問題化粧品為台南同一家廠商所製造，並外銷國外，僅City Color修容盤、打亮產品曾於國內市面流通。調查結果出爐後，食藥署表示，前述產品並非國內製造，也未流入我國市場，民眾不需過於擔心。

問題產品批號，分別為「Claires Eyeshadows 08／17」、「Claires Compact Powder 07／15」、「Claires Contour Palette 04／17」、「JoJo Siwa Makeup Set S180109」、「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight S1603002／PD-C1179」。

食藥署醫粧組副研究員洪肇宏表示，該署當時為安全起見，在發現疑似含有石棉成分後，便要求業者預防性下架。當時初步瞭解為台南同一廠商所製造，且City Color產品曾在國內流通。

經地方衛生局調查，除了Jojo Siwa完全與台灣無關外，其餘產品均由台鉅生技股份有限公司的中國子公司生產，並外銷歐美。國內曾流通的City Color化粧品，僅外觀上與問題產品類似，所有問題產品都未在國內販售。如有民眾出國購買問題產品，應立即停用，以免造成健康危害。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，國際癌症研究機構（ IARC）將石棉歸為一級致癌物，意即在人體上具致癌證據，吸入後可能引發石綿肺症、間皮瘤、肺癌。台大醫院皮膚過敏及免疫科主治醫師蔡呈芳表示，曾有研究指出在女性私密處附近塗抹含石綿的產品，可能導致卵巢癌。然而化粧品本身的量不多，若含有石綿，透過皮膚吸收的機率不高。

(中時 )