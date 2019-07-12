鴻海集團創辦人郭台銘，昨日（11）受訪時，對高雄市長韓國瑜「溫情喊話」，盼他留守高雄、為藍營創造「三贏」，甚至喊「就算大哥拜託你」。名嘴謝寒冰在臉書說，如果他是郭台銘的支持者，聽到他說出：「就算大哥拜託你！」這種話，應該會像對穿腸一樣嘔出幾十兩血吧⋯⋯

謝寒冰批郭，「現在就是誰都要讓你、不能跟你搶玩具就對了⋯⋯就算韓國瑜真的讓給你了，難道蔡英文與柯文哲你也要繼續用這招嗎？台灣首富？企業總裁？真是夠了⋯⋯」。

網友留言近500則「有夠幼稚的企業家」、「原來首富也這麼幼稚」、「情緒勒索真的很討厭！」、「原來首富、大總裁也都是大哥拜託你出來的！」、「果凍這一場初選真讓台灣人看的目瞪口呆，一世英明全毀了」、「跟王老先生的我只做四年一樣」、「老大，我們都知道你很想當總統，可是政治不是這樣玩的！」、「別讓果凍不開心～」、「無法理解鴻海是用什麼手段經營的」。

(中時電子報)