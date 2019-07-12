台中市稅務局9大主動創新服務，勇奪第2屆政府服務獎。（圖／台中市府提供）

台中市府地方稅務局推動多元便民稅務措施，首創國地稅全能AI智能客服、視訊服務、注音符號版各稅申請書等；從177個參賽機關中脫穎而出，獲第2屆政府服務獎，並由行政院長蘇貞昌頒獎表揚。

台中稅務局長沈政安說，「這是中稅人的驕傲！」稅務局以便利民眾的初心，發展9大主動創新服務，全面翻轉以往地方稅法被動申請的本質，提供更便利的稅務服務。

沈政安表示，稅務局針對服務對象特色找出關鍵服務客群及其需求，以利益民眾的「初心」出發，發展「初心‧感動」策略主軸，以加值便民、貼近在地、務實優化、科技導入、資訊公開、回應民意作為中心思想，進而發展九大主動創新任務，全面翻轉地方稅法被動申請本質。

9大主動創新任務包含居住正義、經濟發展、珍愛車主、代書共好、智能客服、疼惜弱勢、安新住民、和平原鄉、退稅簡單等。推出房地稅主動挑檔節稅服務2.0；跨機關提供工廠登記及申請減免房屋稅地價稅2in1；打造全國唯一、全國適用的「國地稅全能AI智能客服」。

此外，還成立全國唯一的「中彰投苗區域稅務視訊服務平台」；依新住民需求獨創注音符號版各稅申請書、文宣；首創視訊服務，為和平地區量身打造「稅務、監理、社福、民政、地政5合1」服務平台，建置「退稅快易通」6大主題館。

9大創新服務，重視民眾依法節稅權益，主動幫民眾節稅，同時也導入最新科技，結合人工智慧，提供不受時空限制的智慧服務。

(中時 )