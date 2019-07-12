為了因應美中貿易戰影響，行政院推出「歡迎台商回台投資行動方案」，目前已突破4441億，但台灣勞工陣線秘書長孫友聯憂心，如果沒有審慎把關，外勞的人數恐怕會再創下新高。

青平台與台灣勞工陣線今天舉行「2019 TAIWAN＋ plus forum台灣加碼：投資回流的機會與懸念」，討論歡迎台商回台投資行動方案。

據國發會公布的歡迎台商回台投資行動方案，若符合全新設廠或擴廠達一定規模以上、投資金額達一定金額、創造本勞就業人數達一定門檻的台商，若需聘僱外勞，可適用外勞預先核配、1年內免定期查核，以及Extra制再提高15％，但總比率不得高於40％。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，台商回流喊出包括「缺人才」等五缺，102年鮭魚返鄉政策時用外勞吸引台商回流，但近年來我國的薪資不僅沒有上漲，反而維持或下跌，這也反映把外勞做為投資誘因無法解決產業轉型或缺工等問題。

孫友聯也說，如果這些投資不是進到金融市場、房地產等還是表示歡迎，但此次台商回流創造的職缺是否只是因應美中貿易戰恐怕只是暫時性的職缺，會不會等到幾年後國際情勢穩定後產業又再度外移？

出席的勞動部次長劉士豪說，本國企業應該要透過此次機會提升技術，如果藍領勞工還是不足的話，還是要在保障本國勞動力優先的情況，才能引進外勞，即使適用Extra制，最高聘用比率仍不得高於40％。有預估此次外勞會新聘多少？他說，目前還在評估當中，勞動部也會與經濟部工業局進一步瞭解的人力需求。

(中時 )