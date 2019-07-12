國民黨總統初選民調還在進行，但候選人郭台銘卻頻頻釋出訊息指出，綠營操作灌票給韓國瑜，使得郭、韓這周民調差距持續拉大。不過，攤開最近幾份民調數字，郭台銘在綠營或泛綠支持度上，遠遠贏過韓國瑜，最高甚至勝出25.7％，直接打臉郭董的「綠營灌票說」。

國民黨總統初選民調倒數3天，郭台銘今天上廣播節目，喊出「告急」，更怪罪綠營支持者、民進黨操控藍營黨內初選。原本與韓國瑜民調差距一直在3％的誤差範圍內，但他上周也沒做錯事、國民黨有沒做什麼對的事，結果他與韓的差距突然拉大，藍營支持度也突然拉高。

不過，根據幾份民調結果，在在顯示郭董在綠營支持度比較吃得開。風傳媒7月1、2日民調中，韓在泛綠支持度拿下4.3%，郭則為13.3%。CNEWS匯流新聞網7月2、3日的對比式民調，綠營支持率方面，韓3.9%，郭則有15.5%。

CNEWS匯流新聞網7月2、3日的互比式民調，綠營支持率方面，韓為13.5%、郭為39.2%，雙方差距更高達25.7%。

CNEWS匯流新聞網7月4至8日的對比式民調，綠營支持率方面，韓更創下新低3.3%，郭則是14.9%。同家民調公司、同一期間的互比式民調，在綠營支持率中，韓為10.3%、郭則是37.6%。

由上述民調數據顯示，郭董黨內初選民調低，卻歸咎於民進黨灌票的說法，根本不合理，恐怕是醞釀操作民調不公，企圖脫黨參選的前奏。

(中時電子報)