台中市綠川最近因為維護問題掀起波瀾，還傳出市府要對綠川展開「滅魚計畫」，水利局12日強調，綠川上游河道被分成上、下兩層，上層需靠礫間水淨場及機械動力給水，任一環節故障就會造成河道缺水，導致大批魚群死亡，將魚群移往更適合其生存的下游正規河段，才能達到護魚目的，不要為了景觀罔顧生命，「愛牠就不要害牠！」

市府表示，有謠言指稱水利局不維護綠川礫間處理設施，反而滅魚，事實上，綠川啟用至今已逾一年，礫間處理供水設施均妥善維護，正常操作運轉，但任何電力迴路或機械零件本就有故障風險，發生突發狀況，就會導致無法供水。

水利局強調，為免殃及無辜魚群，必須將魚群移往下游正規河段，不讓意外造成傷害，不要為了景觀罔顧生命，「愛牠就不要害牠！」

市府說，很多公共工程都是「生易養難」，規畫構想階段如僅速成新建，完工啟用後恐付出較高的管理維護成本，新市府上任後重新檢討調整，未來上層維持由礫間處理場處理汙水後送水，但不再抽取地下水提升水量與水質，保育地下水資源，將加強推動汙水下水道建設，讓廢水不再排入河道，恢復河道景觀及生命力。

(中時 )