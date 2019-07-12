利菁發文分享兩人愛的鐵證。（圖／翻攝自利菁 Regine臉書）

利菁自封福爾魔菁。（圖／翻攝自利菁 Regine臉書）

41歲孫協志失婚4年，昨(11日)傳出終於有了新戀情，對象是小他11歲的夏宇童，但對此兩人都僅稱對方「好朋友」。今凌晨利菁在臉書恭喜孫協志喜訊曝光，更爆料自己早有預感這兩人不單純，原因是在手遊中，孫協志的城堡和夏宇童的綁在一起，「這遊戲通常都是男女朋友，互相上網、幫忙carry」，並指這狀況已維持一年多，懷疑兩人交往時間差不多也已一年多。

利菁今凌晨發文談孫協志與夏宇童的緋聞，笑說：「其實我懷疑很久了，只是祕而不宣，因為太明顯了，我們是一起手遊的盟友，但你們的城堡一直都綁在一起，這遊戲，通常都是男女朋友，互相上網、幫忙carry，不然不需綁在一起」。

利菁更說，起初她發現有異時，孫協志的城堡當時是和小豫兒綁在一起，但過不久就換成夏宇童，且兩人愛的城堡綁在一起至今已經超過一年，令利菁忍不住自封是「福爾魔菁」，並恭喜兩人交往，網友則回：「姊的直覺超準確！！恭喜宇童！！」、「手遊居然透露線索」、「還是名偵探柯菁❤️厲害」、「祝福他們幸福」。

(中時電子報)