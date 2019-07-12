高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬雲林古坑農舍的違建爭議持續延燒，外界爆料韓國瑜與雲林縣長張麗善私交不錯，導致縣府沒有積極查處。韓國瑜出門否認，強調此事與私交無關，呼籲「雲林縣政府該怎麼辦、就怎麼辦！」。

面對媒體爆料，李佳芬的農舍是違建、非法增建。韓國瑜今天駁斥違建一事牽扯到與張麗善的私交，他強調「法律之前人人平等」，要雲林縣府依法行政、該怎麼辦就怎麼辦，一切靜待會勘結果。

韓國瑜呼籲，外界不要有負面、奇怪的想法，完全沒有必要。

(中時 )