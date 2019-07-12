農舍事件爭議 韓：依法行政無關私交 14:102019/07/12 中時 袁庭堯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。（資料照片 林宏聰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬雲林古坑農舍的違建爭議持續延燒，外界爆料韓國瑜與雲林縣長張麗善私交不錯，導致縣府沒有積極查處。韓國瑜出門否認，強調此事與私交無關，呼籲「雲林縣政府該怎麼辦、就怎麼辦！」。 面對媒體爆料，李佳芬的農舍是違建、非法增建。韓國瑜今天駁斥違建一事牽扯到與張麗善的私交，他強調「法律之前人人平等」，要雲林縣府依法行政、該怎麼辦就怎麼辦，一切靜待會勘結果。 韓國瑜呼籲，外界不要有負面、奇怪的想法，完全沒有必要。 (中時 ) #韓國瑜 #雲林 #農舍 #縣府 #違建 也許您會感興趣 推薦閱讀 他分析綠白陣營人士喊話 直呼他們最怕的就是韓！ 09:022019/07/08 政治 香蕉煎餅之亂女韓粉發文 為遭羞辱情緒失控致歉 09:472019/07/09 政治 陳其邁籲韓：勿消費白色恐怖 10:492019/07/09 政治 為何捨官邸租30坪小宅？ 韓國瑜揭原因 00:102019/07/10 政治 對韓落井下石？陳其邁一語遭譏：終露刻薄真面目 09:022019/07/10 政治 為啥有人想罷韓？孫大千一語道破關鍵 09:122019/07/11 政治 韓國瑜好打？她嘆：民進黨誤判局勢 09:272019/07/11 政治 與韓國瑜出席義消餐會 王金平否認「韓王配」 21:262019/07/11 政治 談韓國瑜選總統 李佳芬曝「他表態前沒有先跟我說」 21:112019/07/11 娛樂 罷韓唯一理由 肥肉落入瑜手 04:102019/07/12 政治要聞 政治熱門新聞 郭董喊「大哥拜託你」 網：韓快這樣回！ - 政治 郭喊「大哥拜託你」 韓：尊重民調結果 - 政治 - 中時 張善政：陳菊您累了嗎？做賊的喊抓賊 - 政治 下雨立刻清水溝！高雄人大喊感動 - 政治 王金平為何不再說選到底 港媒爆玄機 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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