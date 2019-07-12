法務部調查局與泰國緝毒局5月間在泰國清邁地區成功破獲一起跨國毒品走私案，共查獲51.74公斤K他命毒品，並逮捕台灣籍楊姓、高姓運毒嫌犯及2名泰籍同夥，泰國緝毒局局長Chinnapat Sarasin警中將為感謝調查局提供精準情資偵破該跨國毒品走私案，9日率副局長及多名高階幹部來台參訪，並親自致贈謝函予調查局。

泰國緝毒局感謝調查局長期以來打擊毒品犯罪的支持及合作。由於近來在泰國查獲多起台籍人士涉嫌毒品走私案，引發該國執法單位高度關切，而泰國緝毒局係泰國最具緝毒能量的執法機關，這次雙方合作破獲毒品案，顯示跨國合作成效逐漸浮現，而Chinnapa局長親自率團來台參訪致送謝函，更顯示他對台灣合作緝毒的重視，雙方另就多起合作個案進行專案會談，對台、泰打擊毒品犯罪合作再創新局。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )