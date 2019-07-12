台中市衛生局12日在市府舉辦「優質長照、樂活台中」成果發表會，表揚12家優質長照標竿服務單位。（馮惠宜攝）

邁向老年社會，為提升照服品質，台中市衛生局12日在市府舉辦「優質長照、樂活台中」成果發表會，透過表揚12家優質長照標竿服務單位，讓全市上千個ABC照顧據點，可以共學共好，台中副市長期許透過表揚活動，建構更完善的長照守護網。

長照2.0上路，為妥適照顧失能民眾，市府積極設置長照據點，提升台中市長期照顧服務品質，今年更委託弘光科技大學，結合跨領域產官學專家，透過圓桌工作坊、標竿小旅行及實地查訪等創意共學系列活動，輔導各區長照特約單位在地深耕及發展，這場活動除表揚傑出的12家服務單位外，也向民眾展示台中市豐沛的長照服務量能。

在活動中表揚台中市大恆樂齡協會、台中市私立福碩老人長期照顧中心、洪幸雪居家護理所、台灣省私立永信社會福利基金會、台灣省私立毓得社會福利基金會、樂格適小客車租賃有限公司、向上社會福利基金會、原住民深耕德瑪汶協會、伊甸社會福利基金會、台中市私立真愛社會福利慈善事業基金會、老五老基金會，以及天主教曉明社會福利基金會等12家卓越的長照機構。

獎項名稱也很特別，像是喘口氣獎則是在機構提供喘息服務，而浴見幸福獎則是其沐浴服務讓維護了使用者尊嚴，其他如不辭千里獎則是偏鄉交通接送服務值得鼓勵；還有大智若愚獎則是以失智據點為特色服務。衛生局也希望跟更多相關機構合作，提供跨領域、全方位的關懷照顧服務，健全長期照顧服務系統。

衛生局長曾梓展表示，在建設方面，市府設置超過一千個ABC據點，提供照護服務、喘息服務等，他也希望期望透過中央與地方的多項優惠措施，讓更多人投入長照工作，打造友善健康的城市。

(中時 )