學生剛開始練習時很害羞，但在指導老師的引導下，對英文不再懼怕，敢勇於以英語對話。（盧金足翻攝）

為增進學生英語口說能力，台中市府教育局推動「雲端英語學堂計畫」，在清水高中、台中家商、新社高中設立雲端英語學堂，開放高中學生免費報名參加，學生每周上課1次，透過提供電腦及視訊設備，學生可以直接與外國老師或同學直接英語對話，提升學生興趣。

教育局長楊振昇說，學生每周上課1次、每次上課２小時，從暑假密集班到開學後常態班都有，並採小班制教學，每班30個名額，每人上課10堂，預計360名同學受惠，讓學子將書本中的英語加以活化，市府將規畫多元國際教育計畫，強化學生的外語能力、國際素養。

台中高工學生莊佑霆表示，常看英美影集，但沒有機會和外師真正用英文溝通，這個計畫讓能夠感受到語言的實用性與有趣性，老師專業又有耐心和學生溝通，學習有效率。

「第一次跟線上外師聊天，用英語溝通表達，投入在英文的世界」，台中家商學生柯永誠說，藉由課程學到全新的學習模式，老師會即時糾正發音，自己也能以過即時造句的方式，訓練了解生字的意思，加強流利的口語表達。

新社高中學生蘇信宇一開始練習時很害羞，但在指導老師的引導下，逐漸投入課程之後，對英文不再懼怕，敢勇於以英語對話。

(中時 )