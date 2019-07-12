《大政治大爆卦-無色覺醒》就算大哥拜託你 郭喊話韓創三贏埋脫黨伏筆？ 14:152019/07/12 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦-無色覺醒》就算大哥拜託你 郭喊話韓創三贏埋脫黨伏筆？ Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統初選民調氣氛熱絡，初選勝選人下週一就要誕生。初選參選人郭台銘11日晚間在政論節目向高雄市長韓國瑜喊話，要韓「做好四年」，甚至說出「大哥拜託你了」一席話。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #初選 #韓國瑜 #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》郭不簽公約 國民黨難道想幹掉韓 04:102019/07/08 政治要聞 《中時晚間快報》山水模擬民調 國民黨總統初選韓國瑜勝出 18:012019/07/08 政治 郭台銘爆凱道遊行要5人公開簽公約 朱立倫：不配合造勢 19:432019/07/08 政治 陸媒：郭董向台獨靠攏 不是選舉語言 19:422019/07/08 兩岸 爆料副市長稱柯會選總統 鍾小平決退黨替柯P動員 19:522019/07/08 政治 還原真相 姚江臨反駁郭董「罪人說」 19:582019/07/10 政治 郭董喊「大哥拜託你」 網：韓快這樣回！ 08:232019/07/12 政治 朱立倫：不用拜託大哥 拜託民眾接電話就好 12:492019/07/12 政治 郭喊「大哥拜託你」 韓：尊重民調結果 13:362019/07/12 政治 「就算大哥拜託你」名嘴諷：誰都不能跟郭搶玩具 13:482019/07/12 政治 政治熱門新聞 郭董喊「大哥拜託你」 網：韓快這樣回！ - 政治 郭喊「大哥拜託你」 韓：尊重民調結果 - 政治 - 中時 張善政：陳菊您累了嗎？做賊的喊抓賊 - 政治 下雨立刻清水溝！高雄人大喊感動 - 政治 王金平為何不再說選到底 港媒爆玄機 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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