馬英九洩密案 府：總統不應濫權使職務蒙羞 14:272019/07/12 中時 曾薏蘋 、影音編輯、 張沛歆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 馬英九被訴洩密案 無罪確定 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九被控洩密案，台灣高等法院判決無罪定讞。總統府發言人丁允恭今天上午受訪表示，對司法個案不評論，但各屆總統行使職權均應符合人民期待與憲政規範，不應濫權使職務蒙羞。 2013年8月31日晚間，時任檢察總長黃世銘向馬英九報告所謂司法關說案的專案報告後，馬英九將相關偵查秘密洩漏給江宜樺、羅智強；此外，馬還教唆黃於9月4日向江洩密，遭北檢依刑法洩密罪、通訊保障及監察法、個資法等罪起訴。 (中時 ) #馬英九 #司法 #報告 #洩密案 #職務 也許您會感興趣 推薦閱讀 上梁不正的司改災難 04:102019/07/10 時論廣場 一槌定清白 馬英九洩密案明宣判 10:382019/07/11 社會 馬英九洩密案 終局判決今宣判 04:102019/07/12 社會新聞 馬英九被訴洩密案 無罪確定 10:102019/07/12 社會 直播》 馬英九被訴洩密案無罪確定 高院記者會看這裡… 11:242019/07/12 社會 馬英九無罪確定理由 檢方舉證不足 11:512019/07/12 社會 馬英九洩密案無罪定讞 民進黨：尊重判決 12:202019/07/12 政治 馬英九洩密案無罪 柯建銘：馬在歷史上有罪 12:072019/07/12 政治 馬英九洩密案無罪 王金平：尊重司法 13:072019/07/12 政治 洩密案無罪 馬辦欣慰：有助確立憲法上總統行政權限 13:312019/07/12 政治 政治熱門新聞 郭喊「大哥拜託你」 韓：尊重民調結果 - 政治 - 中時 郭董喊「大哥拜託你」 網：韓快這樣回！ - 政治 張善政：陳菊您累了嗎？做賊的喊抓賊 - 政治 郭董喊「大哥拜託你」 網：韓快這樣回！ - 政治 下雨立刻清水溝！高雄人大喊感動 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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