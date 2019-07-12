前總統馬英九被控洩密案，台灣高等法院判決無罪定讞。總統府發言人丁允恭今天上午受訪表示，對司法個案不評論，但各屆總統行使職權均應符合人民期待與憲政規範，不應濫權使職務蒙羞。

2013年8月31日晚間，時任檢察總長黃世銘向馬英九報告所謂司法關說案的專案報告後，馬英九將相關偵查秘密洩漏給江宜樺、羅智強；此外，馬還教唆黃於9月4日向江洩密，遭北檢依刑法洩密罪、通訊保障及監察法、個資法等罪起訴。

(中時 )