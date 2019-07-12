台中市目前有4萬6225席路邊停車格，其中2萬6091格已納入收費，未收費路邊車格約2萬餘格，其中，忠明南路綠園道另一側因路幅較小，僅部份街廓規畫車格未收費，有民眾長期占用當成自家車庫亂象。交通局將整體性規畫車格後進行收費，落實使用者付費，讓公共停車資源更公平，紓解停車需求問題。

交通局長葉昭甫指出，台中市車輛大量增加，衍生停車問題，市府透過畫設路邊車格，擴大路邊停車收費，實質增加停車供給，維護停車秩序、建構公平合理停車環境。

目前台中市共有4萬6225席路邊停車格，其中2萬6091格已納入收費，占整體路邊車格約56.5％，未收費路邊車格約2萬餘格，占43.5％。未收費車格比例仍偏高，不收費車格遭民眾久占問題嚴重，致公共停車資源如同少數民眾自家車庫，不公平也不利地區整體發展。

交通局解決久占不收費車格問題，今年1至7月，已將文心路、東光園路、大興街、永春東路、文心南二路、五權車站

、松竹車站、國校巷、北興街、朝貴一街、朝馬二街等處納入收費管理，合計有1735席汽車格，570席機車格，有效解決車輛久占問題。

市府表示，免費停車格改為收費後，地方反映成效良好，顯示民眾並不反對停車收費，而更重視公平合理的停車環境

。未來交通局除會積極開闢路外停車場外，更會逐步檢討未收費路段停車供需情形，漸進式納入收費，讓公共停車資源使用更公平。

葉昭甫強調，公有停車場為公有公共設施，市民有公平使用權利，為提高車格周轉率，並落實使用者付費精神，避免少數車輛長時間霸占車格，才考量納入停車收費管理，收費不是目的，希望讓市民有更公平合理的停車環境。

(中時 )