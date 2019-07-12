大雨特報。(中央氣象局)

(15:23更新 大雷雨即時訊息)

又濕又熱，白天高溫午後防雷陣雨。受對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局表示，今(12)日午後易有短時強降雨，大臺北、南投地區及桃園至屏東、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，氣象局也針對「臺北市、新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止。預報員也指出今白天高溫炎熱，台北高溫達到37.4度，破台北觀測站紀錄，為今年台北最高溫。

氣象局於13:25對新北市、基隆市、臺北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣等14縣市發布大雨特報，請注意雷擊及強陣風，山區溪澗及下游河川戲水請留意溪水暴漲並注意安全。

高溫分布。(中央氣象局)

台北觀測站測出台北今年最高溫。(中央氣象局)

另外，氣象預報員林定宜表示，受日照及西南風沉降影響，氣象局今對臺東縣、新北市、苗栗縣、臺北市、彰化縣、高雄市、花蓮縣發布高溫警訊，在中午12時21分，臺北觀測站測出37.4度，破台北今年高溫紀錄，太麻里觀測站也在11時50分測出39.3度高溫。

(中時電子報)