前立法院長王金平退出國民黨總統初選後，動作頻頻，甚至有脫黨參選的揣測，雖然王金平否認此傳聞，但有名嘴認為，如果高雄市長韓國瑜在初選勝出後，聲勢開始下跌，就有可能發生二次換柱事件，王金平就在等待這個時機。王金平則表示，「這他不清楚」。

對於外界的揣測，王金平今表示，這他不清楚。是否擔心？他只說這點各界傳言很多。

(中時電子報)