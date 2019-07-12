在等換柱2.0發生？王金平回應了 14:272019/07/12 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前立法院長王金平。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前立法院長王金平退出國民黨總統初選後，動作頻頻，甚至有脫黨參選的揣測，雖然王金平否認此傳聞，但有名嘴認為，如果高雄市長韓國瑜在初選勝出後，聲勢開始下跌，就有可能發生二次換柱事件，王金平就在等待這個時機。王金平則表示，「這他不清楚」。 對於外界的揣測，王金平今表示，這他不清楚。是否擔心？他只說這點各界傳言很多。 (中時電子報) #王金平 #總統大選 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 他分析綠白陣營人士喊話 直呼他們最怕的就是韓！ 09:022019/07/08 政治 王金平：勤跑基層盼串連力量 讓國民黨重返執政 14:162019/07/09 政治 為何捨官邸租30坪小宅？ 韓國瑜揭原因 00:102019/07/10 政治 對韓落井下石？陳其邁一語遭譏：終露刻薄真面目 09:022019/07/10 政治 王金平在等換柱2.0？ 戴錫欽：要換也絕不是他 08:332019/07/11 政治 為啥有人想罷韓？孫大千一語道破關鍵 09:122019/07/11 政治 韓國瑜好打？她嘆：民進黨誤判局勢 09:272019/07/11 政治 與韓國瑜出席義消餐會 王金平否認「韓王配」 21:262019/07/11 政治 談韓國瑜選總統 李佳芬曝「他表態前沒有先跟我說」 21:112019/07/11 娛樂 馬英九洩密案無罪 王金平：尊重司法 13:072019/07/12 政治 政治熱門新聞 郭喊「大哥拜託你」 韓：尊重民調結果 - 政治 - 中時 郭董喊「大哥拜託你」 網：韓快這樣回！ - 政治 張善政：陳菊您累了嗎？做賊的喊抓賊 - 政治 郭董喊「大哥拜託你」 網：韓快這樣回！ - 政治 下雨立刻清水溝！高雄人大喊感動 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。