只因行車糾紛，2部車子險些發生擦撞，台中市1名男子慘遭因3人圍堵、毆打，他憤而向警方提出傷害告訴，而整個糾紛、打人的過程都被網友拍下、PO在臉書「大里人聊天室」，引發鄉民議論，有人更直言 「要打簽切結去格鬥場」、「真是好可怕」。
這片被PO在臉書的影片一開頭，其中1名男子先大聲叫囂「要叫人趕快」，一旁則有女子不斷大聲怒罵，雙方一陣爭吵後，竟有人開始動手，緊接著其他人也開打，而被毆的男子不斷躲避、喊著「誤會」，卻仍難逃遭痛毆，直到接獲通報的員警到場，才結束這段紛爭。
被打的男子經送醫治療，只頭部瘀青、幸無危險，但他憤怒的決定提出傷害告訴。警方調查發現，白色與藍灰色2部車子11日晚間到大里區中興路上的麥當勞得來速買東西，行駛在前方的白色車輛疑似因倒車，險些撞到後方的灰色車子，後方車輛嚇得猛按喇叭，才引發紛爭。
警方指出，前方車輛疑因不滿後車不斷按喇叭，下車與對方理論，雙方發生爭吵，未料，後方車輛內的乘客竟動手毆打前車駕駛，之後揚長而去，事後已根據車牌聯繫相關人到案，偵訊後依傷害罪法辦。
(中時 )
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