遭老外逼幫脫褲擦屁股 空服員出面淚訴

郭芷嫣與長榮航空交手有得有失！她昨日才被長榮航空解雇，而她向桃園市勞動局申訴幫洋男擦PP事件違反《性別工作平等法》，讓長榮遭重罰40萬元。桃園市職業空服員工會秘書長鄭雅菱透露，郭芷嫣一直是很有正義感的工會幹部，她其實只是一個想讓公司變得更好的人而已。

鄭雅菱昨在臉書上表示，一天內收到了兩個消息，一個是空服員被迫在機上協助旅客脫褲、擦屁股案，經桃園市政府認定長榮航空違反《性別工作平等法》，罰款40萬元；另一個，當初的受害者、申訴者，也是後來帶領長榮罷工的工會幹部郭芷嫣，遭長榮航空免職。

鄭雅菱說，郭芷嫣一直是很有正義感的工會幹部，這二年協助學妹好多場調解會議，遇到擦屁股事件，她頂著被肉搜的壓力，站出來開記者會，因為那場記者會，長榮航空才正式表示空服員不需協助旅客如廁，開始重視職場性騷擾與建立預防組員被不法侵害等職場安全。

鄭雅菱疼惜表示，對於這一次罷工，郭芷嫣仍選擇站在最前線，只是這一次肉搜與謾罵幾乎把她淹沒，但她其實一直就是一個想讓公司變得更好的人而已。

根據自由時報報導，桃園市政府勞動局寄出的函，受文者是郭芷嫣，主旨是申訴長榮航空涉違反性別工作平等法，內文最後寫上裁處新台幣40萬元罰鍰。對此，長榮航空表示確實有收到裁罰通知，目前公司尚在評估是否提訴願。

(中時電子報)