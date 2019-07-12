遊客在北京圓明園荷花基地觀賞在圓明園考古出土的古蓮子首次開放的第一朵花。

北京圓明園2017年進行考古發掘時，工作人員在長春園東南隅的如園遺址的鏡香池內，首次發現已在土壤中沉睡百年的11顆古蓮子，對探索歷史文化具有極高研究價值，其中3顆古蓮子送往北京大學考古文博院進行年份鑑定，8顆進行培育實驗。

經過大陸中科院植物所專家的監測研究和培育，已有6顆古蓮子在播種後成功發芽，2018年8月底在實驗花盆內長葉、結藕。冬天時，研究人員將這些嬌客送到溫室，今年4月移植在圓明園的荷花基地，7月7日終於開出第一朵粉紅色蓮花，如同百年前在圓明園避暑的慈禧太后，圓明園的遊客均可同賞蓮花搖曳的丰姿。

專家表示，古蓮子之所以能存活很久，一方面是由於它一直被埋在溫度低、濕度小、少微生物干擾的泥炭土中，不具有生根發芽的條件。另一方面，古蓮子的外面有一層硬殼，可以完全防止水分和空氣內滲和外泄；蓮子中的小氣室存貯約0.2立方毫米的空氣維持生命。加上含水量僅12％，因此能在在這種乾燥、低溫和密閉的條件下過著長期的休眠生活，新陳代謝幾乎停止，歷經百年後，仍能萌芽、生根、開花。

(旺報 )