香港影視大亨向華強今早帶著太太陳嵐參加好友甄珍的影展活動，陳嵐表示，自己還沒嫁給向華強之前就認識甄珍，細算兩人交情超過30年，前幾年甄珍與前夫劉家昌為了「家事」撕破臉，個性豪爽的陳嵐，今受訪時說：「我有幫她罵那個壞人（劉家昌），後來還跟那個壞人絕交很多年。」

是否因甄珍與劉家昌絕交？陳嵐說並非是甄珍關係而絕交，「是他（劉家昌）自己行為」，感慨說：「我跟向華強幫他很多，但後來我們都心灰意冷，所以跟那個人絕交，已經很久了快10年了。」

向華強說，太太陳嵐是台灣人，幫他持家近40年，兩人的兒子今年也將娶台灣媳婦，「台灣是他的幸福之地」、「韓國瑜當了什麼的話，我就來台投資拍片」。

向華強是演員出身，他今早在記者會上說，1969年剛畢業，看了甄珍電影「好漂亮好可愛，她是我們大家的女神，我是影迷」。後來他被導演相中演出電影《行行出狀元》，他說自己見到偶像不會演了，尤其國語不好，都會被劇組人笑，一度沮喪，是甄珍安慰鼓勵他，他誇讚自己的影視事業開始就是因為甄珍，「沒有甄姊，我就沒有電影路了。」

陳嵐說：「我嫁到香港後，華強介紹我跟甄珍認識，我懷孕，肚子第一次疼就是在甄珍家，兒子也常帶去她家爬。」後來還帶當時才1、2歲的向佐去甄珍家「滾床」，才有現在的章立衡。陳嵐笑說，昨天接到通知今天早上10點有記者會，早上7點要起床化妝，「要不是甄姊，我才不要呢」。

(中時 )