42歲女星陳少霞過去演出陳小春版《鹿鼎記》「雙兒」走紅，有過一段婚姻的她，3年前再婚嫁給身家約32億台幣的大陸法拉利之父李文輝，去年底陳少霞證實拚做人成功，今(12日)港媒報導，陳少霞昨平安剖腹產下一女，母女均安，女兒中文名取叫書雅，英文名則為Esther，寓意是聖潔的愛情。

陳少霞3年前梅開二度嫁給現年61歲的李文輝，兩人過去都有過一段婚姻，並和前任伴侶生下兩女，繞了一圈後情歸對方，去年陳少霞承認正努力拚人工受孕，可惜無果，正當兩人打算放棄時，又意外自然懷孕，令陳少霞十分開心，李文輝也說：「這次機會讓我跟少霞再次學習為人父母」。

先前對於兩人愛的結晶性別，李文輝不願多說，只表示孩子健康就好。據《東網》報導，如今答案揭曉，陳少霞和李文輝迎來了掌上明珠小公主，據知女兒眼睛、鼻子像爸爸，臉圓、下巴有肉像媽媽，重6.2磅，約2812公克，而陳少霞懷孕期間一度血糖偏高，罹患妊娠糖尿病，求助營養師後才發現是太愛吃水果導致。

(中時電子報)