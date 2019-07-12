蘇貞昌今在臉書發文，用今年一到六月的水果月曆，記錄超越過去二十年的好成績！(蘇貞昌FB)

今年1到6月台灣水果出口產值42.3億元，打破去年全年出口40.2億紀錄，行政院長蘇貞昌今天在臉書表示，不僅如此，這項成績也打破過去20年的全年紀錄。對此，知名農業部落客Lin Bay好油一查，發現為什麼會創新高？原來今年1到6月出口大陸的產值是35.87億元，去年出口到大陸的產值是31.40億元，原來是出口大陸的部分大幅成長了。網友酸蘇「自己靠中國就好棒棒!」

知名農業部落客Lin Bay好油在臉書表示，「今天看到蘇貞昌院長在他的臉書恭賀臺灣水果外銷產值創二十年的新高，今年1到6月水果出口產值42.3億，超過去年一整年的40.2億。由於前幾天三立芒果新聞的陰影，讓我現在都不太相信這些數據，還是自己去關務署看一次關務的資料最準確。」

根據關務署的資料，108年1到6月08類(食用果實及堅果；柑橘屬果實或甜瓜之外皮)的出口產值為43.6億，去年107年為42.2億。好油說，真的光今年1~6月水果出口的產值超過去年的總和耶，真是可喜可賀！！！

他問，那為什麼會創新高？那個部分成長了？關務署同一張圖可以看到，今年一到六月出口中國的產值是35.87億元，去年出口到中國的產值是31.40億元，原來是出口中國的部分大幅成長了。

好油說「過去本人一直強調不要把雞蛋放在同一個籃子裡面，越依賴中國市場越不是好事，畢竟以今年為例82.27%的鮮果外銷依賴中國，比例比過去更高，如果中國市場出現什麼狀況，一定會重傷台灣農產業。」

用關務署的資料可以整理出103年08類出口總產值27.87億 出口中國產值14.14億 占比50.80%。

104年08類出口總產值41.04億 出口中國產值26.88億 占比65.50%。

105年08類出口總產值36.73億 出口中國產值27.88億 占比75.90%。

106年08類出口總產值33.67億 出口中國產值25.38億 占比75.37%。

107年08類出口總產值42.22億 出口中國產值31.40億 占比74.37%。

過去六年從出口中國佔總額50.80%的比例，成長到今年82.27%，不只台灣水果出口創新高，依賴中國的產值跟比例也創新高耶！！！好油諷「這就是依賴中國的台灣價值嗎？」

網友留言「當初別人辛苦出國跑洽談的訂單就是賣就是賣台的！那為何又要把人家的成果算成自己的了！」、「 嗨，好油，剛剛自來水公司說你家電鈴都不會響（已經被按爆？）」、「因為高雄農產品水果出口新加坡，半年就破了2300萬台幣，去年整年才750萬，所以農委會不能輸...」、「台灣價值不可嘴！」、「啊就別人靠中國就抹紅，她們自己靠中國就好棒棒啊！」、「民進黨賣的是愛台，國民黨賣的是賣台，差這麼多，你怎麼可以嘴。」、「結果最後還是靠中國，笑死」。

(中時電子報)