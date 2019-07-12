藍斯林對決太空人拿下勝投，目前以12勝暫居大聯盟勝投王。（美聯社）

明星賽後，今(12日)天大聯盟唯一一場賽事是遊騎兵主場對決太空人，而遊騎兵先發投手藍斯林(Lance Lynn)主投7局送出11K，連太空人總教練辛屈(A.J. Hinch)都稱讚藍斯林靠速球擊敗他們。最終遊騎兵5比0完封太空人，藍斯林拿下本季第12勝，暫時獨居大聯盟勝投王。

藍斯林去年在洋基投出自責分率4.77的表現，為大聯盟生涯最差，季末就讓遊騎兵以3年3000萬美金簽下，轉隊後今年再度展現王牌身手，目前連續5場先發都拿下勝投，本季10場主場先發戰績8勝0敗、自責分率3.69，儼然成為遊騎兵陣中的先發王牌。

藍斯林主投7局被敲6支安打，狂飆11次三振，讓太空人連1分都拿不到，再加上遊騎兵打線在首局就先攻下4分大局，讓藍斯林越投越順手，之後派上的後援投手也成功封鎖太空人，最終遊騎兵5比0完封太空人，蘭斯林也超越白襪先發吉歐里托(Lucas Giolito)，以12勝獨居大聯盟勝投王。

太空人總教練辛屈在賽後也忍不住稱讚蘭斯林，「蘭斯林用速球擊敗我們，他幾乎都是用直球對決，而且他有2種速球，無論是二縫線速球或四縫線速球都掌握得很好，我們發現他今晚比上次對決使用更多速球，在他的壓制下我們很難將攻勢串聯。」

(中時電子報)