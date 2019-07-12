台中市太平警分局在台中地檢署檢察官指揮下將劉姓直播主及10餘名涉案者拘提到案。（馮惠宜翻攝）

鄉民的正義非正義，台中太平6月21日發生一名一歲女嬰疑似遭新手保母施虐腦部重創送醫，該事引發社會關注，6月23日深夜甚至有直播主到保母位於太平的租屋處直播，最後聚集近500位民眾與警發生三波對峙，檢警調查發現其中劉姓直播主今年1月15日、1月19日分別煽動民眾到台南、彰化滋事，在檢察官指揮下於11日以治平專案將他及10餘名涉案人拘提到案。

地檢署調查發現，其中27歲劉姓直播主挾高網路人氣，藉機販售商品，利用社會矚目案件，1月15日台南發生1歲薛姓女嬰遭18歲母親及李姓友虐死，劉男在當天就到台南地檢署、殯儀館直播號召鄉民為女嬰討公道；1月18日彰化員林發生4個月大女嬰在托嬰中心暴斃，他再隔日晚間帶1600顆雞蛋到托嬰中心滋事。

太平虐嬰案，糾眾直播主遭治平送辦。

連同6月23日晚間劉男帶謝姓女友到保母租屋處號召群眾滋事，這已是半年內第三件；檢警認為此風不可長，日前由台中地檢署檢察官指揮召集台中、桃園、彰化等警察局共組專案小組，蒐集相關事證，於11日兵分多路檢肅拘提劉姓直播主及其謝姓女友等10多名涉案人到案。

(中時 )