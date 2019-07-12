行政院環保署於7月1日起實施限塑政策，禁止政府部門、學校、百貨公司及連鎖速食店提供一次用塑膠吸管，北市議員侯漢廷認為，除限制使用塑膠吸管，一次性吸管回收率低，建議比照過去寶特瓶回收獎勵金，並逐步推廣民眾改用環保吸管或自備吸管習慣，降低一次性吸管對環境造成的汙染。

侯漢廷指出，1992年曾實施寶特瓶回收獎勵，實施後2年內寶特瓶回收率提高到8成，2002年取消回收獎勵後，寶特瓶回收率仍居高不下，主要是民眾已養成回收習慣，因此，在全面禁用吸管前，建議市府評估類似寶特瓶回收獎勵金，獎勵民眾回收吸管，同時建立使用環保吸管習慣。

對此，北市環保局回應，環保署評估塑膠吸管回收價值低，回收困難、成本高，目前先從源頭減量，且回收獎勵金發放及處理費涉及中央環保署權責，會找適當時機向環保署提出建議。

此外，環保局已於7月3日完成轄內列管對象共549家業者稽查，其中7月2日發現4家不合格，包括3家提供生物可分解吸管，但未通過環保署檢驗標章，另1家則是提供塑膠吸管，經複查已全部完成改善。

(中時 )