台中市賴厝國小男女足球小將，將參加「2019瑞典南泰利耶盃國際足球分齡賽」。（盧金足攝）

台中市賴厝國小男女足球小將，將參加「2019瑞典南泰利耶盃國際足球分齡賽」，教育局楊振昇局長12日至學校為代表隊授旗，期勉小小選手「足」夢踏實，捷足先登創佳績。

授旗典禮上，楊振昇和選手欣賞足球隊回顧照片，看到小將們挺著大太陽訓練的身影、投入比賽認真的神情或獲獎喜悅大笑的表情，全場與會者都很感動。

楊振昇勉勵小將們繼續將平時累積的實力發揮出來，盡情展現自我、再創佳績，也感謝校長、師長及教練們對足球運動的推展與用心。

賴厝國小足球隊競賽成績亮眼，連續獲得2018年全國學童盃足球錦標賽女生組第二名、2019年全國協會盃FUTSAL錦標賽第二名。

賴厝國小校長過修齊指出，瑞典南泰利耶盃國際足球分齡賽邁入第5屆，賴厝國小此為第3次參賽，前兩次參賽，居民展現和善的態度與熱情，尤其參賽隊伍遊行的時候，我國的國旗是最美及最受歡迎的禮物，受到當地居民熱烈地索取，讓孩子們都備感喜悅。

(中時 )