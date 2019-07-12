嘉邑城隍廟駕前吉勝堂什家將演出傳統家將文化。（廖素慧攝）

嘉邑城隍廟中元祭典邀來戊己劇團鼓陣火舞表演。（廖素慧攝）

嘉義市政府與嘉邑城隍廟到日本推廣祭典觀光之後，農曆7月中元祭即將開始，有一系列古禮科儀祭典，市長黃敏惠12日表示，歡迎國際旅客來嘉體驗宗教民俗文化；城隍廟也將以「中元普渡科儀」向文化局申請民俗類無形文化資產。

黃敏惠表示，宗教祭典是嘉義市的觀光亮點之一，6月市府率城隍廟、觀光業者到日本推廣祭典觀光，即將展開的農曆7月「2019嘉義綏靖城隍中元祭」有整整1個月的祭典文化活動，把全台獨嘉的宗教祭典完整呈現，歡迎全球好友來嘉體驗「與神同行」的旅感。

城隍廟董事長賴永川說，今年「嘉義綏靖城隍中元祭」將循古禮於農曆6月27日至7月1日舉辦起鼓、豎燈篙、放水燈、淨爐除穢及開普的輪普儀式，月中7月13至15日有佛道超渡拔薦大法會，月底鬼門關後，農曆8月1日展開「城隍夜巡．夯枷解厄」祈福遶境活動，8月2日城隍 聖誕千秋慶典，完整1個月中元祭輪普科儀。

城隍廟表示，7月中元祭是台灣最重要的宗教民俗文化之一，嘉義市的「輪普」儀式是碩果僅存、非常珍貴的普渡傳統文化，將用「中元普渡科儀」向文化局申請民俗類無形文化資產，傳承悲天憫人的祭典精神。

(中時 )