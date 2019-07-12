火箭控衛保羅(Chris Paul)被換到雷霆之後，他的生涯又回到起點了，當初2005年選秀挑走他的就是奧克拉荷馬黃蜂隊(現紐奧良鵜鶘)。幾年後他被賣到快艇仍惦記著老東家。後來西雅圖超音速變成奧克拉荷馬雷霆，同樣的地點換成雷霆隊，球迷還是同一批，「那裡的球迷很不一樣，我沒看過更棒的。」但他似乎無意久留。

不過在保羅與韋斯布魯克Russell Westbrook)的交易之後，ESPN「沃神」很快又爆料保羅可能再被轉賣一次。根據原本的計畫，火箭會讓保羅選擇想去的球隊，然後跟雷霆進行三方交易(韋斯布魯克要求去火箭)。後來火箭還是直接跟雷霆互換，讓保羅自行和雷霆商議去留。

熱火沒放棄爭搶明星控衛，他們原本鎖定韋斯布魯克，如今可能尋求保羅替代。保羅的合約還有3年1.24億美元，美媒The Athletic報導，雷霆總管已經開始和保羅的經紀人商談轉隊可能，雷霆也明白保羅不願意留在一支重建中的球隊。除非雷霆馬上要爭冠，否則34歲的保羅沒有太多時間虛擲了。

由於保羅很貴，雷霆希望對方能夠消化他的薪資而不是單純交換，但是熱火的團薪也滿了，雷霆還必須找第三方球隊幫忙清運。要買斷保羅自然是很瘋狂的事(1.24億美元)，但若真的有人買斷他，保羅幾乎肯定會跑去湖人合體。

(中時電子報)