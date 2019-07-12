威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽12日在彰化體育館正式開打，首場比賽推出中華白迎戰加拿大，少了洋將佛羅維斯(支援中華藍)坐鎮禁區的中華白，靠著旅美小將林庭謙延長賽獨拿10分，終場92比84逆轉擊退加拿大，笑納瓊斯盃首勝。

中華白排出賴廷恩、林庭謙、周桂羽、黃泓瀚與謝宗融的先發陣容，面對以哥倫比亞大學組成的加拿大，中華白一開賽就被對方連續轟進5顆三分球，轉眼處於0比15落後，幸好林庭謙、黃泓瀚兩人攜手幫助中華白逐漸拉近雙方差距。

來到次節，中華白逐漸發揮團隊默契，尤其是「國民姊夫」吳永盛的穿針引線，幫助中華白打到上半場還剩3分鐘，靠著陳昱瑞「三分打」成功超前，不過加拿大隨即搶回領先優勢，打完上半場，中華白追到41比43的小幅落後局面。

雙方打到下半場形成互有領先局面，波希爾最後1分30秒切入上籃取分，幫助加拿大78比76領先，來到最後45.8秒，中華白隊長黃泓瀚獲得兩罰機會，他也兩罰俱中追平，接著加拿大的進攻，在譚傑龍被吹進攻犯規中結束。

時間還剩22.1秒，暫停過後，中華白最後兩波攻擊就在吳永盛連兩次中距離出手沒進落幕，比賽也進入延長，林庭謙一開始就連進兩顆三分球，又靠快攻上籃拿下兩分，甚至最後1分46秒，林庭謙又是抄截得手快攻上籃放進兩分。

靠著林廷謙瘋狂得分表現，中華白趁機打出12比1猛攻，轉眼擴大領先到兩位數，反觀加拿大只能依賴三分出手追分，可惜三分命中率偏低，中華白順勢祭出拖延戰術，把比賽剩餘時間順利拖完，最終就以8分之差逆轉擊退加拿大。

中華白能夠搶下這場延長大戰勝利，頭號功臣當屬林庭謙，他攻下全場最高24分，且有5籃板、4助攻、2抄截，吳永盛15分、6籃板，黃泓瀚14分、9籃板，周桂羽10分；加拿大則以克雷爾21分最高，波希爾19分、10籃板。

(中時電子報)