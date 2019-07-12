黃昺翔原是團體「張三李四」的吉他手，3年前離團後今（12日）辦首張專輯《你在幹嘛》記者會，畢業於南藝大應用音樂學系科班的他，由幕後電視台樂隊助理做起，這張《你在幹嘛》專輯總共孵了近3年，後面的1年半停掉工作專心做專輯，靠爸媽及妹妹每個月一起供他三萬元過生活，他表示：「之前工作每個月平均大概6、7萬，後來這一年半所有時間都在做專輯，沒其他時間接案子，全靠媽媽想辦法讓我活著」！如今發片媽媽說什麼？「媽媽笑說兒子終於可以自己養自己了」。

黃昺翔曾當過電視台樂隊老師的助理，看著歌唱比賽的參賽者在台上發光發熱，讓喜歡創作的他決定為夢想勇敢一次。聊起先前離團原因，他表示當年張三李四拿金曲獎後，開始規劃下一張，但大家對新作品的理念不合才離開。

這張專輯由他全創作製作，蹲在家裡４、５坪的小房間裡製作音樂，「因為我習慣熬夜，結果可能是喇叭太大聲，被隔壁鄰居敲牆，所以後來晚上就改戴耳機」，但卻因長時間戴耳機，造成他左耳出問題、不時會發生耳鳴，出現啵啵啵的聲音。王彩樺今到場支持，特別帶來古早味零食「豬耳朵」餅乾，象徵以形補形，給阿翔補補耳朵。

(中時 )