包含英法等22個國家10日聯名致函聯合國最高人權官員，譴責中國大陸在新疆對待維吾爾人與其他少數民族的方式，這不僅這是聯合國人權理事會首次針對此議題而出現的多國聯合行動，且較2016年僅12國對此提出關切，增加將近1倍。對此，中國大陸表示，新疆群眾幸福感已大幅提升，並表示陸方已向聯合國人權高專辦的人員發出了訪疆邀請。

據美國有線新聞網（CNN）11日報導，包含英法等22國的駐聯合國大使共同署名給聯合國人權理事會（UNHRC）主席塞克（Coly Seck）與聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）的公開信中表示，「可信報導關於任意拘禁…以及廣泛監控與設限，尤其是針對新疆的維吾爾人和其他少數族裔」的情況表達關切，呼籲北京政府停止任意拘禁，並允許新疆的維族與其他少數民族能自由活動。

報導指出，公開信直接點出中國大陸作為人權理事會一員的義務，以維繫最高人權標準，「我們呼籲中國遵守其國內法與國際義務，尊重人權與基本自由，包括在新疆與全中國裡享有宗教或信仰自由」。

中國大陸外交部發言人耿爽對此連署信表示，有關國家的致函「枉顧事實真相，對中國無端指責和攻擊、污蔑，公然將人權問題政治化，粗暴干涉中國內政」，陸方對此表示強烈不滿和堅決反對，並向有關國家提出嚴正交涉。

耿爽宣稱，陸方已邀請多批各國外交官、媒體、專家學者赴新疆參觀訪問，「他們均表示在新疆的所見所聞與西方媒體報導的情況完全不相同」，「中方也已經向聯合國人權高專辦的人員發出了訪疆邀請，我們歡迎那些真正秉持客觀公正原則的人到新疆去走一走、看一看」。

CNN traveled to China’s Xinjiang province to try to investigate facilities that the US says are detention camps.



But, as @MattRiversCNN explains, the team was followed, harassed and delayed by authorities from the moment they arrived: https://t.co/r84c2Kp47L pic.twitter.com/YCTXPnzsCI — CNN (@CNN) 2019年5月19日

事實上，包括CNN與英國廣播公司（BBC）等多家外媒皆曾進入新疆採訪「職業技能教育培訓中心」採訪。據BBC報導，陸方開放採訪，是想證明這裡並非監獄。BBC報導指出，「我們（記者）被鼓勵相信，這些人是得到了重生」，受訪的維吾爾人表示自己曾經有危險的激進思想，對中國大陸政府充滿仇恨，現在回歸正軌，而這都是歸功於政府及時、善意的干預，「有些人看著看著，還幾乎感動至落淚」。

(中時電子報)