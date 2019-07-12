捷運萬大線1期工程全面施工，路線由中正紀念常至土城區金城機廠，全長約9.5公里，共設置9座地下車站，目前施工進度達40％，預計2025年底完工；至於2期工程延伸至新莊迴龍站，全長約13.3公里，正在進行細部設計，預計2021年初發包動工，預計2028年完工。

捷運萬大線第1期工程由中正紀念堂站起至新北市土城區金城機廠，全長約9.5公里，共設置9座地下車站及1座機廠，目前工程進度約40％，第1部潛盾機正於工地進行組裝，預定2025年底完工。

萬大線第2期工程財務計畫行政院去年10月核定，已提送內政部都市計畫委員會審議，細部設計2個標案已於7月11及26日啟動，預計後年初完成細部設計後辦理發包施工。

北市捷運局表示，萬大線2期工程從土城金城路LG08站延伸至新莊中正路迴龍站，全程都在新北市境內，共有13座車站，預計2028年完工，屆時將與新莊、土城、新店、信義等路線銜接轉乘，擴大雙北捷運路網。

(中時 )