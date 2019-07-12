連日大雨的台南市13天密集爆發8例本土性登革熱，防疫正值失控邊緣，12日放晴正是動員強力孳清的大好時機，不過台南市衛生局監測人員受不了連日工作，傳出有意放假休息。13、14日的孳清重任交由地方區公所承擔。

台南市自6月底以來，短期密集新增本土性登革熱病例，疫情幾乎在失控邊緣，雖然連日啟動噴藥化學防治與孳清，但遇上間歇大雨等於做白工，戶外防治工作必需在每次大雨過後重來。

台南市中西區開山里是今年本土性登革熱疫情熱區，雖然孳清工作持續，但亂槍打鳥式的尋找孳生源，未能落實徹底孳清，無法讓病媒蚊「斷根」，台南市衛生局12日仍發現兩處陽性反應的積水容器，並開出舉發單。

台南市衛生局日前舉辦的登革熱專家會議中，已有學者指出噴藥不是重點，強力孳清才是關鍵，也有專家建議，台南市該找回2015年疫情嚴重時的那批有經驗的孳清志工，重新加以訓練，當作今年防疫前鋒部隊，發動人海戰術進行徹底孳清，就能收到很好的防疫效果。

基層孳清人員表示，台南市12日天氣放晴，3天內（蟲卵孵化期）正是關鍵的化學防治與孳清契機，衛生局與地方人員的防疫工作不該間斷，更要堅持3天，徹底消除孳生源。

(中時 )