第一社福中和發展中心讓畢業生練習用溝通器說出畢業致詞。（圖／第一社福提供）

「我們有爸爸媽媽滿滿的愛、有老師們的耐心教導、有醫生叔叔阿姨們的細心照料，不論遇到了多大的困難，我們都能安然的度過」，三位接受第一社會福利基金會的早療童雖因身心障礙無法用言語說出感謝的話，但用溝通器一個鍵一個鍵敲出對父母、師長的感謝，今天接下畢業證書，並將進入國小特教班就讀。

據衛福部統計，107年全台灣接受發展遲緩兒童早期療育服務人數共有36680名，但實際進入機構接受早期療育服務的有1926名。

第一社福附設中和發展中心今年共有3名小朋友畢業、7名結業。畢業生之一的宣予，1歲時癲癇忽然大發作，嚇壞父母，接下來的日子不斷的癲癇發作，不得已聽從醫生的建議，動手術切除右半腦，但也導致她的左半側癱瘓，並至第一社福接受早療。

宣予媽媽回憶，癲癇發作嚴重影響她的進食，只能以鼻胃管來維持基本營養，但教保老師卻找到辦法讓宣予願意吃的食物來練習咀嚼吞嚥，3個月就讓宣予拿掉鼻胃管。經過2年多的訓練，宣予從原本左半側幾乎癱瘓，可以從1公尺，走到10公尺以上。

第一社福表示，為協助幼兒順利進入一般幼稚園或國小就讀，第一社福從年初就設計許多轉銜課程，包括幼兒園半日融合活動、參觀國小…等等，並開辦親職座談邀請國小老師來介紹國小教育方式，還提供未來學校完整的個別化學習紀錄，畢業後亦持續追蹤輔導至少半年，減輕家長們的擔心和焦慮。

第一社福基金會期待透過畢業典禮，讓社會大眾關注「早期療育」的成效及重要性，願意全力支持這群慢飛天使的特殊需求，也呼籲社會大眾小額捐助，關注遲緩兒的早期療育。捐款可洽02-27224136。

(中時 )