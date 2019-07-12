駐守水頭國境大門基層人力相對不足，工作負荷量與日俱增。（李金生攝）

立委陳玉珍今（12）日與移民署長邱豐光（中）研商，達成增設電子閘門和檢討組織編制、補充在地人力等多項共識。（立委陳玉珍辦公室提供）

金門「小三通」往來旅客人數屢創新高，今年上半年較去年再成長20.52％，立委陳玉珍今（12）日與移民署長邱豐光研商，達成增設電子閘門和檢討組織編制、補充在地人力等多項共識。

移民署統計，金門小三通今年1~6月入出境累計106萬2254人次，較去年同期的88萬1364人次，增加18萬0890人次，成長達20.52％。因目前正值暑假，往來兩岸旅客持續增加，水頭碼頭旅客服務中心時常壅塞，也讓駐守國境大門的人力更加吃緊。

立委陳玉珍今與移民署長邱豐光就改善現況協商對策，作成3點結論：一、立即增置3座電子閘門（E-Gate），以減少旅客通關等待時間，並降低檢查人員的工作量，加快旅客出入境速度。二、因應現況及未來成長趨勢，重新檢討現有組織人力編制，並擬徵募臨時人員，以最快速度增加人力，減緩現職人員的工作過量負荷，有效改善勞動條件。三、考量金門外島交通不便，民俗風情也與台灣不同，未來徵用人力應考量在地化，以降低員工流動性，增加職場人力資源穩定性及服務經驗的累積傳承。

陳玉珍和邱豐光均期待第一線人員能以更優質服務，扮演觀光推展的尖兵角色，讓旅客在上岸入境後，就能留下美好的第一印象。邱豐光並規畫近期跨海到金門，與陳玉珍考察相關措施。

(中時 )