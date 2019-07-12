北市西門捷運站4號出口，11日下午發生一起70多歲婦人摔傷意外，捷運站工作人員立即使用視訊119撥打進線至消防局，執勤員透過視訊119影像觀察老婦癱軟，疑似已失去意識，馬上線上指導捷運工作人員實施心肺復甦術(CPR)及使用電擊器(AED)，另加派遣高級救護隊救護車前往救援，終於成功救回老婦寶貴生命。

消防局表示，當時捷運站工作人員先將現場影音即時進行傳輸，執勤員詢問確切位置後，請捷運人員至地面層引導救護人員進入，因發生地點在月台層，捷運工作人員於是準備輪椅以運送老婦。

但執勤員透過視訊看到老婦已呈現癱軟，詢問捷運工作人員觀察到老婦嘴唇發紫，研判老婦的生命徵象改變，立即要求捷運人員停止運送，迅速將老婦移至地面並確認呼吸狀態，線上指導捷運人員實施心肺復甦術(CPR)及使用電擊器(AED)，站務人員依執勤員要求進行急救，實施電擊1次後，再由到場的救護人員接手進行急救，讓老婦在到院前已回復心肺功能，成功救回一命。

消防局指出，因119執勤人員專業判斷與線上指導，加上捷運人員運用視訊119 App傳遞現場資訊，並接受線上指導搶救人命，充分發揮平時訓練技能，使救護人員到達前，可就病患持續壓胸並及早電擊，增加患者獲救機率。呼籲民眾視訊119App可將現場影音狀況即時傳輸至119，由執勤人員判斷實施適切作為及派遣，在人手一機時代，更為救災救護報案的利器，民眾可廣為推廣及安裝。

(中時 )