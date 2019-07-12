宇宙人日前到名古屋開唱。（相信音樂提供）

宇宙人近期忙於「再陪我玩十年」巡演，日前到名古屋開唱，3人特地嘗試期待已久的當地美食，宇宙人主唱小玉和貝斯手方Q大膽挑戰生吞雞肉，沒想到吃上癮停不下來，吉他手阿奎則嚇得直搖頭：「真的無法。」此外，他們也在當地人帶領下，品嚐名古屋著名的雞肉，其中「生雞肉沙西米」和「半生雞肝」讓小玉和方Q一試成主顧。

小玉表示：「生雞肉片吃起來也滿像生魚片的，只是肉質再紮實一些些，本來我也害怕會有腥味，但名古屋的雞肉很新鮮，只要切好放30分鐘店員就會說不要吃。 可以搭配芥末和醬油、也可以蘸加了鹽巴的麻油，相當好吃。」方Q也說：「雞肉沙西米的口感比生魚片更Q，也沒有想像中的肉腥味，反而是很清爽的甜味，加芥末或是麻油都很搭。」不過阿奎卻連筷子都沒動，一問之下才說：「生吃雞肉對我來說太可怕了！」腸胃較弱的他怕吃壞肚子，不敢嘗試生雞肉。

除了生雞肉，宇宙人也大啖名古屋有名的雞翅，還學會當地人「讓雞翅在嘴中骨肉完美分離」的道地吃法，小玉說：「我覺得雞翅真的很好吃，半熟雞肝也讓我驚豔！」宇宙人此行還發生搞笑插曲，當地人帶他們去卡拉ok，熱情介紹可以讓顧客有當樂團主唱的感覺，讓小玉笑喊：「可是我原本就是樂團主唱啊！」

(中時 )