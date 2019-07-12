高中職新生12日報到，台中一中今年有4對雙胞胎一同入學。（林欣儀攝）

中投地區高中職新生12日報到，台中一中今年共有4對雙胞胎，其中，林孟和、林季平兄弟透過課業競爭的方式相互激勵；胡劭安、胡劭家最愛一起打電動；而陸世恩、陸巨恩為讓家人接送方便，會考前就約好上同一所高中。

畢業於石岡國中的林孟和、林季平是異卵雙胞胎，他們說，從小到大都沒有同班過，而因為兩人國中時成績差不多，彼此會相互較勁、藉此自我激勵，甚至會考前也互嗆對方「一定考得比你好」，最後成績出爐，兩人分別以102、107點錄取一中。

受父親觀念的影響，林家兄弟未來希望能出國升學，哥哥林孟和認為在台灣念大學比較無聊；弟弟林季平則立定志向要到瑞士、愛因斯坦母校「蘇黎世理工學院」就讀，喜愛天文的他說，未來希望攻讀地球科學。

畢業於后綜高中國中部的胡劭安、胡劭家從小也不同班，胡劭安說，兄弟若在同個班級，社交範圍容易受到侷限，喜愛手遊、電玩的他未來希望當牙醫。另對畢業於僑泰高中國中部的陸世恩、陸巨恩國中時同班，他們說，同班時較容易被拿來比較，但兩人也習慣了，決定做自己就好。

陸世恩、陸巨恩兄弟1個喜歡文科、1個自然比較好，喜歡音樂、寫硬筆字的哥哥未來希望朝法律發展，弟弟則喜愛欣賞建築、未來希望當名建築師。

台中一中校長陳木柱指出，一中每年都有雙胞胎一起入學，今年畢業生中就有2對雙胞胎，未來希望新生能把握機會、更加付出與努力，但為避免老師認錯人，通常會將雙胞胎兄弟編到不同班級。

(中時 )