琉球籍漁船「明滿祥38號」去年5月於關島東北方約530浬海域作業時，船上2名印尼籍漁工長期因工作勞逸分配不均發生嚴重口角，漁工ABDUL HALIM先持刀砍傷同胞HARIYANTO，並趁對方傷重無法反擊時將他棄於漆黑汪洋，屏東地院11日依殺人罪一審判決13年徒刑。

明滿祥38號船長辜坤城案發當時向東港漁業電台通報指出，船上一名印尼籍漁工疑似落海失蹤，且在案發海域搜索遍尋不著，原以為是單純失足，不久後看到另名正在煮食的印尼漁工手上有明顯傷痕，直覺事情不單純，私下展開調查。

眼見紙包不住火，ABDUL HALIM才坦承稍早2人口角，對方先持廚刀攻擊，結果刀被他奪下，但被劃傷左手，才會爆怒反擊；他先是拿刀朝對方左頸砍去，接著雙方在船上一路追逐，有其他漁工見狀勸阻，仍無法止住怒火，隨手又拿魚刀朝他傷處繼續砍殺，直到傷者無法反擊。

承辦檢察官當時起訴時認為，2名漁工同屬印尼籍，為求生計遠渡重洋從事漁撈作業，僅因船上生活細節瑣事、發生衝突，ABDUL HALIM竟多次持刀朝同胞重要部位攻擊，更將人丟棄大海、迄今未獲，手段凶狠、對於人命毫無憐憫之心，顯見殺人犯意甚堅。

承審法官除對砍人的印尼漁工判刑13年，且服刑完畢必須驅逐出境，全然仍可上訴。

另東港籍遠洋鮪釣漁船「穩鵬號」今年2月行駛至印度洋海域時同樣發生海上喋血，船上菲籍大副Aurelio因船員管教問題，與其他外籍漁工發生嚴重口角，隨即持刀砍殺同船菲籍及印尼籍船員，並逼迫其他12人跳海，共造成8死、2重傷。

屏東地檢署檢察官偵結後認定，Aurelio手段凶殘，且基於殺人犯意，持魚刀揮砍同船船員，視人命如草芥，犯後並未坦承全部犯行，偵訊過程辯解閃爍、前後不一，難認犯後態度良好等情，11日依殺人罪起訴，並請求法院依法從重量刑。

(中時 )