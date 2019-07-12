朱立倫肯定司法還馬前總統清白 15:332019/07/12 中時 廖素慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統初選參選人朱立倫12日參訪嘉義市。（廖素慧攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 廖素慧／嘉市報導 國民黨總統初選參選人朱立倫針對前總統馬英九洩密案獲判無罪，他說，尊重司法還馬前總統清白。 對於前總統馬英九涉嫌洩密罪獲判無罪定讞，朱立倫說，尊重司法，馬前總統與他是老朋友，也是他的老長官，司法總算還馬前總統清白，司法應該保護所有善良的民眾，他相信馬前總統的清白。 至於高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬遭控農舍違建，朱立倫說，在選舉過程中，農舍的問題不管是過去的蘇嘉全，或各地方首長都常常碰到，他認為應該要「勇於面對，依法處理」。 (中時 ) #前總統 #司法 #清白 #朱立倫 #農舍 也許您會感興趣 推薦閱讀 較勁郭台銘？朱立倫板橋慈惠宮參拜 13:212019/07/08 政治 快閃海賊王特展 朱立倫想當民進黨最強對手 13:462019/07/08 政治 朱立倫推二度轉型正義 導正蔡政府對付政敵作為 19:502019/07/08 政治 郭台銘暗批韓國瑜不理智？朱立倫神回 10:082019/07/09 政治 朱立倫彰化走透透 吃「總統扁食」 13:352019/07/09 政治 朱立倫拜會謝典林 稱兩家是三代好友常一起看球 18:182019/07/09 政治 上梁不正的司改災難 04:102019/07/10 時論廣場 韓朱郭民調都贏蔡 朱立倫：15日後一定要團結 09:382019/07/10 政治 朱立倫與三重長者共餐 里長高喊：總統選阿倫 12:392019/07/11 政治 朱立倫：不用拜託大哥 拜託民眾接電話就好 12:492019/07/12 政治 政治熱門新聞 郭喊「大哥拜託你」 韓：尊重民調結果 - 政治 - 中時 張善政：陳菊您累了嗎？做賊的喊抓賊 - 政治 郭董喊「大哥拜託你」 網：韓快這樣回！ - 政治 郭董喊「大哥拜託你」 網：韓快這樣回！ - 政治 下雨立刻清水溝！高雄人大喊感動 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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