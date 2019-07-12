廖素慧／嘉市報導

國民黨總統初選參選人朱立倫針對前總統馬英九洩密案獲判無罪，他說，尊重司法還馬前總統清白。

對於前總統馬英九涉嫌洩密罪獲判無罪定讞，朱立倫說，尊重司法，馬前總統與他是老朋友，也是他的老長官，司法總算還馬前總統清白，司法應該保護所有善良的民眾，他相信馬前總統的清白。

至於高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬遭控農舍違建，朱立倫說，在選舉過程中，農舍的問題不管是過去的蘇嘉全，或各地方首長都常常碰到，他認為應該要「勇於面對，依法處理」。

(中時 )