中台灣最大海洋盛事「2019大安沙雕音樂季」一開幕就吸引大批人潮，今年打造特大型「海翁」（鯨魚台語）主雕，觀光旅遊局表示，13日推出「尋找海翁君送LINE貼圖活動」，民眾只要與最喜歡沙雕或海翁君貼圖合照上傳到個人臉書或Instagram，並打卡或tag＃大安沙雕音樂季，前500名完成的朋友即可免費兌換。

觀旅局指出，在IG標記@taichungtravels有機會讓您的美照在大玩台中FB、IG及微博上刊登，獲得免費業配一秒變網紅，歡迎大小朋友來大安濱海樂園拍照打卡拿限量LINE貼圖。

觀旅局長林筱淇表示，13日在大安濱海露營區舉辦「海洋之聲音樂會」，邀請清新好聲音葉翊忻現場演唱，以優美歌聲傳遞對大安海洋的熱情與懷念，活動期間大安濱海旅客服務中心一併開放免費游泳池及噴水池供遊客游泳消暑（每周一公休），提供民眾感受大安濱海樂園的仲夏熱情。

沙雕藝術展持續至7月21日止，市府歡迎大家把握時間來大安賞沙雕、饗美食、觀夕陽，享受夏日沙灘戲水的樂趣。

(中時 )