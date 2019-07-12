電影《烈火英雄》舉行記者會，釋出首支預告。（取自新浪微博＠黃曉明工作室）

《烈火英雄》讓擔任男主角的黃曉明體驗冰火兩重天。（取自新浪微博＠黃曉明工作室）

演藝工入之外，身為父梘的黃曉明也重視兒童網路安全。（取自新浪微博＠黃曉明工作室）

將於8月1日在大陸上映的電影《烈火英雄》，昨天（7月11日）在北京舉辦「消防安全動員大會」，釋出「無畏版」預告。監製劉偉強、李錦文、導演陳國輝、原著作者鮑爾吉‧原野與主角黃曉明、杜江、楊紫等人現身，除了分享電影拍攝的甘苦，全員也向消防英雄致敬。

該片為博納影業針對大陸建政70年的「獻禮」作品，「中國驕傲三部曲」的首部，該片改編自鮑爾吉‧原野的同名調查文學作品，以發生在2010年的「大連7·16輸油管道爆炸事故大火」為藍本，主角包括黃曉明、杜江、譚卓、楊紫、歐豪等人。

鮑爾吉‧原野表示，這場真實發生的大火，發生地是大陸國家級的能源儲備庫，6萬多平公尺的油罐區燃起數十公尺高的大火，水槍射出的水到了火前就化為蒸汽，數百輛消防車明知進去後幾乎沒有可能再出來，但依然勇敢投入搶救，最終撲滅了這場大火。

導演陳國輝表示，為求真實還原現場，拍攝現場以1：1比例，實景搭建港口油罐區，所有的演員無替身進入火場演出；監製劉偉強戲稱他把演員們騙進「火場」：：「因為要想拍好這部電影，要想展現消防員的偉大，必須放最真實的火。所以我們的演員每個人都在玩命，黃曉明要跳進火海裡，杜江要被360度的火焰圍繞直至缺氧，但他們都願意為了這部電影去拼，很感謝他們。」

博納影業集團高級副總裁蔣德富透露，該片從籌備、拍攝到完成製花了2年時間；正式拍攝期間正值深冬，黃曉明和杜江都得在攝氏零下數十度的天氣裡，同時接受大火的炙烤和冷水的洗禮：「臉上都被烤紅了，靴子裡的水倒出來都是冰水，他們就是在這樣的環境下完成了這部電影，感謝每一位演員的付出。」

日前大陸「掃黃打非」工作小組辦公室針對兒童網路安全，舉辦「護苗·網路安全進課堂2019鄉村行」活動，向來關注老人與孩童問題的大陸男星黃曉明擔任該行動大使並應邀演講，他希望利用身為公眾人物的影響力，號召各界關注兒童上網安全問題，讓孩子遠離網路侵害。

身為父親的他表示：「讓孩子們遠離網路侵害，保護每一個孩子用網安全，助力他們合理的在互聯網時代成長是我們秉持的信念和目標……希望能通過自身的努力，喚起更多人對未成年人網路安全教育的重視和關注」。

(旺報 )